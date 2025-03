Saint-Louis – Une célébration grandiose se prépare pour le 4 avril

Saint-Louis s’apprête à vivre un 4 avril mémorable à l’occasion du 65ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Sous le thème «Vers la souveraineté industrielle et technologique des Forces de défense et de sécurité», cette édition promet des festivités riches en symboles et en émotions.



Le gouverneur de la région, Al Hassan Sall, a présidé le mardi 4 mars 2025 une réunion préparatoire regroupant les autorités territoriales, militaires, paramilitaires, académiques, ainsi que les associations locales. Ensemble, ils ont défini les grandes lignes de cette célébration qui mobilisera toutes les composantes des Forces de défense et de sécurité (FDS) et la population de Saint-Louis.



Un défilé grand format et des activités civilomilitaires



L’un des temps forts de cette journée sera le défilé grand format, qui se tiendra au cœur de la ville. Ce défilé rassemblera les différentes unités des forces armées, les services de sécurité, les mouvements en foulards et diverses organisations civiles. Cet événement incarnera l’esprit de l'Armée-Nation, une institution proche des populations et engagée pour relever les défis nationaux.



En parallèle, des activités civilomilitaires sont prévues pour renforcer les liens entre les forces de défense et les citoyens. Des actions communautaires comme des opérations de nettoyage seront menées dans toute la ville, notamment sur l’axe du défilé, pour offrir un cadre agréable aux festivités.



Un spectacle aérien inédit sur le fleuve Sénégal



La grande attraction de cette édition 2025 sera sans aucun doute le saut en parachute au-dessus du fleuve Sénégal. Cet événement spectaculaire, annoncé par le gouverneur Al Hassan Sall, promet d’attirer une foule nombreuse et d’apporter une touche unique à cette célébration.



La veille de la fête, le traditionnel retraite aux flambeaux fera le tour de la ville, illuminant Saint-Louis dans une ambiance conviviale et patriotique.



Une organisation minutieuse pour une fête réussie



Lors de la réunion préparatoire, le gouverneur a souligné l’importance d’une coordination parfaite entre toutes les parties prenantes pour assurer la réussite de cet événement. Avec la présence du Colonel commandant la zone militaire N°2 et des chefs d’unité des forces de défense et de sécurité, les orientations des autorités ont été partagées et validées pour garantir un déroulement sans accroc.



À travers ces festivités, Saint-Louis entend rendre hommage à l’histoire et au courage du peuple sénégalais tout en mettant en avant l’engagement des Forces de défense et de sécurité pour la souveraineté nationale. Les habitants et visiteurs de la capitale du Nord peuvent s’attendre à une célébration mémorable et pleine de fierté.



Avec l'APS