Saint-Louis : Voici l’intégralité de la Ziarra générale (vidéo)

Le quartier de Sindoné a vibré de ferveur, ce matin, à l’édition 2018 de la Ziarra générale. Des centaines de fidèles membres de la Dahira Moutahabbina Filahi (ceux qui s’aiment en Dieu), venus des différentes contrées du pays et de la diaspora, ont tenu à vivre, dans une synergie commune, ce grand rendez-vous annuel de rappel, de spiritualité.



Après une procession des fidèles scandant à cœur joie la grandeur du Seigneur, une visite de la Rawda de Serigne Madior CISSE ( Rta) a été effectuée, sous l’égide de l’Imam Serigne Mouhammedou Abdoulaye CISSE.





Une cérémonie officielle d’ouverture de la Ziarra a été tenue, ensuite, regroupant toutes les familles religieuses de la ville, à côtés des autorités administratives et politiques. Cette année d’importantes prières ont été formulées pour le rayonnement de NDAR et du Sénégal.



L’occasion a été saisie par l’Imam pour porter le plaidoyer des couches vulnérables, dont les sinistrés de la Langue de Barbarie. Il a invité les talibés à la solidarité, à l’entraide, au respect de l’autre et à la tolérance. Retour sur les temps forts de la Ziarra sur votre portail préféré…