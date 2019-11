Saint-Louis : collision entre un taxi et un bus sur la corniche nord

Un choc entre un taxi et un bus s’est produit très tôt ce matin occasionnant un long bouchon sur la corniche nord de Saint-Louis. Aucun blessé n’a été enregistré. D’importants impacts sont notés sur l’arrière du taxi encore stationné sur une partie de la route très glissante sous l’effet du brouillard. Le bus a quitté la chaussée pour atterrir non loin du mur de la maison de Lille.



Avec la fraichir accentuée ces derniers jours, les conducteurs sont soumis à une visibilité moins bonne à l’aube en plus d’une route grasse. Ils doivent faire preuve d’une grande prudence.



NDARINFO.COM