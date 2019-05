Saint-Louis : de la drogue et des produits impropres a la consommation incinérés

Au total, 8 tonnes de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques impropres à la consommation, et 105, 3 kilos de chanvre indien d’une valeur de plus de 50 millions de francs Cfa ont été incinérés vendredi à Saint-Louis dans le cadre d’une opération initiée par les comités locaux de consommation et de lutte contre la drogue, a constaté l’APS.



Cette importante quantité de produits prohibés a notamment été incinérée au centre d’enfouissement technique de Gandon, aux faubourgs de Saint-Louis en présence des autorités administratives, judiciaires et des représentants des services de sécurité.



L’adjoint du gouverneur de Saint-Louis chargé du développement, Khadim Hann, a salué le travail des différents services ayant contribué à la saisie de ces produits.



Il a invité les populations à faire preuve de vigilance pour éviter l’achat de tels produits.



M. Hann a également souligné la nécessité pour les consommateurs de dénoncer d’éventuels manquements dans la distribution des produits de consommation.



APS