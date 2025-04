Saint-Louis : l’ASES veut mobiliser la jeunesse autour des sciences et de l’économie bleue

Les acteurs régionaux du développement et les responsables de l’Agence Sénégalaise d’Études Spatiales (ASES) ont lancé la deuxième édition de la Caravane de l’Espace à Saint-Louis. Cet événement, présidé par le gouverneur Al Hassane Sall, vise à promouvoir les filières scientifiques et techniques auprès des jeunes, tout en mettant en lumière l’apport crucial du spatial dans la protection du littoral, des ressources marines et des infrastructures pétro-gazières.