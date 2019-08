Saint-Louis : l’État promet d’améliorer les capacités pédagogiques de l’UGB (vidéo)

En visite, lundi, à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a annoncé la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes visant à renforcer les capacités pédagogues de l’institution universitaire.



Cheikh Oumar HANN a annoncé la mise en fonction du centre de calcul Ousmane SECK et la création de nouveaux budgétaires pour les enseignants. Il soutient que des efforts seront consentis par son ministère pour résorber le gap en termes de salles d’études.



Dans cet esprit de rénovation, il a annoncé un lieu de travail moderne. M. HANN annonce outre la mise en service d’un château d’eau de grande capacité pouvant assurer une autonomie de 4 jours.



Sa démarche prend également en charge des travaux d’assainissement, selon les assurances formulées par l’ancien DG du COUD. Il souligne en outre que les démarches ont été avec l’ADIE en vue de l’accès du WIFI au campus et que la réception des 2000 lits sera effective en débit d’année 2020.