Saint-Louis : l’artisanat, un outil de marketing territorial (vidéo)

Cette synergie collaborative bâtie autour du projet « Fleuve Sénégal : Les Chemins des Savoirs », bénéficie du concours de Tétraktys,de GLOBE, de Millennium Promise et de l’Association pour la Formation des Ruraux aux Activités de Tourisme (AFRAT).



Le forum de Saint-Louis tenu en marge de la foire de l’artisanat de la ville encourage une commune volonté d’asseoir le développement local, la préservation et de valorisation des patrimoines.



« Les produits artisanaux embellissent le séjour des touristes. Ce sont des souvenirs que les voyageurs rapportent chez eux. Nous voulons que nos artisans prennent conscience de cela et du rôle de promotion qu’ils peuvent jouent », a expliqué Ousmane SOW, le directeur général de l’ARD.



« L’artisanat est un important outil de marketing territorial. Nous avons pris le Maroc comme exemple de cette démarche. Il pourra inspirer la région de Saint-Louis », a ajouté Ousmane SOW, le directeur général de l’ARD.



« Saint-Louis bénéficie d’un patrimoine riche sur tous les plans. Il suffit de trouver les moyens de le valoriser, de l’exploiter comme un bassin d’emploi pour absorber la problématique du chômage », a confié l’expert marocain Abdel Jalil Shawqi.



À l’image de sa collègue française, Matilde Chelinier représentante de AFRAT, il a exprimé sa joie de partager son expérience avec les acteurs saint-louisiens.



Voici les réactions des parties prenantes …