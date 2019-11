Saint-Louis : la 4ème conférence territoriale prévue le 20 novembre

Lors de cette rencontre prévue à partir de 9 heures, à l’hôtel Keur Dada, les participants examineront les points liés à l’évaluation de la conférence territoriale 2018. Ils plancheront aussi sur le point lié à l’actualisation de l’état de mise en œuvre des projets et programmes prioritaires d’investissements publics de la région de Saint-Louis, souligne le texte.

Le point sur l’évaluation de l’état d’exécution des engagements pris par le chef de l’Etat, Macky Sall, lors du conseil des ministres délocalisé à Saint-Louis, et l’évaluation des autres composantes du programme d’investissement de l’Etat sont également inscrits à l’ordre du jour de la rencontre, précise la même source.

Il sera aussi procédé à l’évaluation et l’appréciation de la contribution des collectivités territoriales et des organisations non gouvernementales à l’effort de développement de la région.



L’identification des projets phares de développement axés sur les priorités et potentialités régionales est également au menu de la rencontre, qui sera aussi axée sur l’analyse des effets des investissements ou réalisations et l’état des projets achevés et leur impact socio-économique.



APS



Le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang, présidera mercredi 20 novembre, la 4ème conférence territoriale d’évaluation de l’état d’exécution des projets et programmes dans la région, annonce un communiqué reçu à l’APS.