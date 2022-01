Saint-Louis : plusieurs DG laminés, d’autres échappent de justesse

Chamboulement profond de la carte électorale avec la perte par Benno Bokk Yakkar ( BBY ) de plusieurs centres jadis favorables à la majorité. Yewwi Aksan Wi a dicté sa loi dans le faubourg de Sor et notamment au centre de Soukeyna KONARÉ , fief du directeur général de l’Office de Lacs et Cours d’Eau ( OLAC ) . Alioune Badara DIOP n’a pas vu passer le coup sec administré par Abba MBAYE et sa bande. Scène similaire à Bango où Amadou François GAYE , le directeur des Sénégalais de l’Extérieur, a été sérieusement pilonné par le professeur Mary teuw NIANE .



D’autres leaders ont été rassemblés dans l'impitoyable bastonnade qui prouve, désormais, que ce village n’est pas avec Mansour FAYE.



Yaw a magistralement trôné dans l’ ile . À Sindoné comme à Lodo , l’arsenal de leaders de BBY n’a pu faire face à la vague. Larou Mar, Cheikhou CAMARA , Charles FALL , le directeur général de la Société Nationale des Eaux ( Sones ) , Me Moustapha ou encore Baila WONE ont été renversés .



À Goxu Mbacc , Babacar GAYE s’échappe de justesse à la traque et justifie le ballotage par des « sabotages » et des « votes sanctions » dans son fief.



