Saint-Louis : « tous les postes pluviométriques sont excédentaires » (météo)

« A ce jour, par exemple, à Saint-Louis-Bango, 220,2 mm sont enregistrés depuis le début de l’hivernage pour 234 mm au poste de la Direction régionale du développement rural (DRDR) et 138,6 mm à Mpal », a précisé M. Ndiongue dans un entretien avec l’APS.



Il signale que le week-end dernier a été pluvieux pour la région avec des quantités avoisinant les 30 mm pour la station située au niveau de la DRDR.



Les informations météorologiques sont toujours disponibles pour les agriculteurs même si ces derniers ne s’en intéressent pas réellement que durant deux à 3 mois pour avoir une idée sur les dates de semis, de culture et de floraison, a-t-il rappelé.



Par contre, il affirme que les professionnels de la pêche sont sur ce point plus »curieux » et les appellent fréquemment pour recueillir des informations durant quasiment toute l’année.



Par rapport au déroulement de la saison, il signale que « la troisième décade du mois d’août sera marquée par une accalmie dans la région concernant les activités pluvio-orageuses qui seront plus marquées dans les autres parties du pays ».



Cependant la région pourrait être intéressée par une vague d’humidité avec de faibles précipitations les 22 et 23 août ainsi que les dates du 27 et 29 août.



APS