Scandale du Pétrole : une manifestation prévue ce vendredi à Saint-Louis

À l’instar de la capitale, des représentants de mouvements citoyens, de partis politiques et des personnalités indépendantes vont se rassembler, ce vendredi 14 juin à 15 heures à la place SONATEL (non loin de la place Faicherbe)



Cette manifestation pacifique s’inscrit dans la logique de celle organisée le même jour par le collectif « AAR LINU BOKK » à la place de l’Obélisque à Dakar. Elle exige la transparence dans la gestion des hydrocarbures et ressources naturelles du pays. Elle réclame la lumière sur l’affaire Petro-tim.



NDARINFO.COM