Sécurisation foncière : des POAS réactualisés, mis à la disposition des collectivités territoriales de PODOR – vidéo

Des Plans d'occupation et d'affectation des sols (POAS) actualisés ont été remis jeudi aux collectivités territoriales du département du Podor. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique d’appui aux entités territoriales mise en œuvre par la SAED dans le cadre du Projet d'Appui à l'Agriculture Irriguée et au Développement Économique de Podor (AIDEP). Ce programme financé l’Agence Française de Développement (AFD) vise à favoriser la réduction de la pauvreté et l'insécurité alimentaire en encourageant l'insertion des couches vulnérables, par la consolidation et le renforcement des bases d'une agriculture irriguée viable, diversifiée et durable dans le département de Podor. Elle suscite par ailleurs une meilleure pratique de l’élevage. Aujourd’hui, grave à cette synergie, 50.000 hectares ont été formalisés dans le Walo et 3.000 hectares dans le Diéry.