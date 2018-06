Sénégal : comprendre la numérisation des titres de transport (vidéo)

Le directeur des transports, en tournée à Saint-Louis dans le cadre d’un programme de sensibilisation sur la sécurisation des documents de transport, donne aux acteurs des éclairages sur la numérisation des titres de transport, en vigueur le mois prochain.



Les permis de conduire, les cartes grises, les agréments et les licences adopteront la nouvelle typologie et ce, pour on va combattre les nombreux cas de fraude notés dans la circulation de ces documents. Cheikh Omar GAYE a également dégagé les tarifications fixées pour chaque autorisation et invité les usagers à se conformer à cette nouvelle réglementation.