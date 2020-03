Sénégal : la fermeture des écoles et des universités prolongée

Pour réduire la propagation du Coronavirus au Sénégal, le président de la République avait annoncé le 14 mars dernier, la fermeture des écoles, universités et crèches pour 3 semaines.



Selon Emedia, les vacances scolaires seront encore repoussées de trois à quatre semaines supplémentaires. Ainsi, alors qu’elles devraient initialement rouvrir le 6 avril 2020, les portes des crèches, écoles (cycles élémentaire, moyen et secondaire), universités et autres instituts de formation seront encore closes pour le tout le mois d’avril.



A ce jour, le Sénégal enregistre 162 cas positifs au Covid-19 dont 28 guéris et 134 encore sous traitement.