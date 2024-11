Sénégal : une usine d’assemblage de véhicules militaires bientôt implantée à Mbacké

Moins de 24h après l’annonce du Président Bassirou Diomaye FAYE d’ériger une usine d’assemblage de véhicule militaire au Sénégal afin de permettre au payes d’atteindre, en partie, une souveraineté militaire, un protocole d’accord en ce sens a été signé entre l’Etat et l’Industrie Sénégalaise de Véhicules Militaires (ISEVEM). Il s’agit d’une usine d’assemblage basée à Mbacké.



Cet accord d’un montant de 35 milliards de FCFA a été signé ce vendredi 8 novembre par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne GUEYE DIOP et du Ministre des Forces Armées, le Général Birame DIOP.



Ceci va permettre au Sénégal d’assurer une industrialisation de son armée afin d’assurer sa sécurité et sa défense nationale.