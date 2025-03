Solidarité : And Taxawu Langue de Barbarie au chevet des détenus de la Mac de Saint-Louis

Le mouvement And Taxawu Langue de Barbarie a apporté un soutien alimentaire aux pensionnaires de la Maison d’Arrêt et de Correction de Saint-Louis. Ce geste, issu d’une réflexion au sein du mouvement, vise à exprimer une solidarité envers les détenus, souvent confrontés à des conditions de vie difficiles.



« La Mac est difficile. Un jour, on peut s’y retrouver. Il faut penser à eux et les soutenir », a déclaré Moundaour Niane, dit Boy-Guet-Ndar, membre du mouvement et ancien lutteur.



Pour lui, la présence et l’attention apportées aux détenus sont essentielles. « Le fait qu’ils nous voient auprès d’eux peut les soulager. Nous en gagnons aussi des bienfaits », a-t-il ajouté.



Cette initiative s’inscrit dans une dynamique d’entraide et de soutien aux populations vulnérables. Le mouvement And Taxawu Langue de Barbarie entend poursuivre ses actions sociales pour accompagner ceux qui en ont besoin, dans un esprit de solidarité et d’engagement communautaire.