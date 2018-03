Sortie 42e promotion CESTI : 31 nouvelles voix et plumes formées à bonne école

Les penssionnaires de la promotion Cheikh Tidiane Djigo, la 42e du CESTI ont reçu, ce mardi 16 Décembre, leurs parchemins, sanctionnant trois années de formation. Une promotion composée de 8 journalistes radio, 13 spécialisés en télévision et 10 en presse écrite.



Il ainsi été exhorté aux 31 récipiendaires, dont 6 filles de suivre la voie tracée par leur parrain, Amadou Tidiane Djigo dit « Cheikh Tidiane ». Un journaliste émérite ayant fait les plus belles pages du journalisme sportif sénégalais.



La cérémonie qui avait pour cadre la salle des conférences de l’UCAD 2, a vu la présence du ministre de la culture et de la communication, Magnick Ndiaye, du secrétaire général du gouvernement Abdou Latif Coulibaly, du recteur de l’UCAD Ibrahima Thioub…



Ibrahima Sarr, directeur du CESTI a rappelé à ses produits les exigences de la profession, submergée par de nouvelles sources d’informations. Selon, M Sarr, de nos jours tout le monde est émetteur et récepteur en même temps. Mais grâce à la formation de qualité qu'ils ont reçu, les récipiendaires sont bien outillés pour faire face aux défis du monde professionnel.



Dans son allocution, Abdoulatif Coulibaly, ancien de l’école, a appelé ses cadets à faire du factuel leur crédo. Car ce sont les faits qui font le journalisme et non l’opinion.



Le recteur de l’UCAD, Ibrahima Thioub a pour sa part plaidé pour la création d’une radio et d’une télévision universitaire comme c’est le cas dans les plus grandes universités du monde.



La fille du parrain, représentant la famille, a tenu un discours émouvant sur son pater dont le nom sera à jamais associé à cette 42e promotion du Centre d’Etudes des Sciences de l’Information et de la Communication ( CESTI).



Bon vent chers consoeurs et confrères.