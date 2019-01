Sortie de l’amicale des étudiants de GANDON : la Commune rectifie et précise (vidéo)

Contrairement à l’information fournie par Mamadou DIOP, le président de la structure, faisant état d’une perception annuelle d’un milliard de francs CFA de la part des GDS et de SCL, M. BA signale que la municipalité ne reçoit respectivement que 10 millions et 5 cinq millions FCFA de la part de ces deux agrobusiness implantés sur son territoire.



Il annonce par ailleurs la hausse de la subvention allouée à la Commune aux étudiants en 2019 qui sera fixée à 13.500.000 FCFA. « Ils recevront 6.500.000 FCFA au mois de février et octobre en plus d’un ajout de 500.00 FCFA », a-t-il renseigné.



« Les étudiants ont besoin de la subvention à l’ouverture des classes en octobre alors que le budget est mis en place en février et mars », a rappelé l’élu. Khalilou BA précise que l’éducation est inscrite parmi les axes prioritaires de la gouvernance de Khoudia MBAYE. « Elle représente 14% du budget de la Commune de GANDON et 11% des investissements », a conclu l’adjoint au maire.



