TOUBA - Serigne Mountakha zappe les politiques dans son discours

Pas un seul mot ou une seule allusion sur eux. Les hommes politiques, tout comme la politique d'ailleurs, auront été royalement ignorés par le Khalife Général des Mourides dans son discours ce vendredi à l'occasion de la célébration de l'Aïd El-Fitr. Un fait suffisamment singulier pour être signalé à une période où le Sénégal est dominé par une vie politique active et même captivante du fait de l'imminence d'une élection présidentielle qui s'annonce âprement disputée.



Autant dire que le Patriarche de Darou Minam a préféré s'adresser aux musulmans Sénégalais pour les inviter à privilégier l'islam sur les différentes obédiences ou tarikhas. Un appel qui intervient dans un moment particulier où disciples de tarikhas différentes ont versé dans des échanges verbaux discourtois sur les réseaux sociaux pour défendre leurs croyances. Soucieux de maintenir l'entente et la concorde jusque-là préservées par ses frères, pères et prédécesseurs dont Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, Serigne Mountakha a invité chacun et chacune à d'abord s'occuper à redorer le blason de la religion avant de se préoccuper de sa tarikha.



DAKARACTU