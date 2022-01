Tendance de victoire en faveur de BBY : Me Alioune Abatalibe GUEYE félicite Mansour FAYE

Si les tendances se confirment , Saint-Louis en dépit de ses soubresauts a choisi de renouveler sa confiance à Mansour FAYE.

Je le félicite et confond dans les mêmes félicitations l'ensemble des candidats non moins méritants pour leur amour et leurs nobles ambitions pour un Saint-Louis émergent prospère et retrouvé.



Nul doute qu'il saura apprendre de ses erreurs en inscrivant cette nouvelle mandature dans une démarche inclusive et participative .

A l'épreuve des idées généreuses développées par les autres candidats, son programme ne peut que s'enrichir.

Vive SAINT-LOUIS.



Maître Abatalib GUEYE

Candidat Alternatives les Verts