Tension matinale à l’UGB : la RN2 toujours bloquée (photos)

Les étudiants maintiennent toujours le blocage de la RN2 provoqué très tôt, ce matin. Aucun véhicule ne passe pour le moment. Des pneus et des branches d’arbres ont été brûlés le long de la route et précisément sur l’axe allant vers Sanar Peulh.



Les gendarmes ont font face plusieurs heures sans riposter. Ceci, pour éviter d’autres affrontements et l’escalade de la violence. Nos sources renseignent, toutefois, que vers 08 heures, des tirs de gaz lacrymogènes ont débuté.



Les étudiants résolus dans leur combat soutiennent qu’ils ne quitteront le front qu’à la démission du recteur Baydallaye KANE, de DG du CROUS Ibrahima DIAO.