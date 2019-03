Thème du 4 avril 2019 : ”Forces de défenses et de sécurité dans l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale"

Le thème de la fête de l’indépendance du Sénégal de cette année 2019 est le suivant : ” Les forces de défenses et de sécurité dans l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale.”



À travers ce thème, l’armée nationale au-delà du concept Armée/Nation, prend rendez-vous avec la jeunesse du pays pour relever les défis futurs. Aujourd’hui plus que jamais, l’armée démontre sa présence de tous les jours aux côtés de la population.



Après la célébration du 59eme anniversaire de notre indépendance, les armées comptent mettre un vaste programme d’accompagnement des collectivités dans l’éducation à la Citoyenneté et l’unité nationale.



