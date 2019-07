Tout ce que vous ne savez pas sur le riz

Et à présent, voici quelques astuces :

En cas de diarrhée, buvez l’eau de cuisson du riz (l’eau dans laquelle votre riz à cuit).

Pour avoir un beau teint, tremper du riz dans de l’eau froide pendant quelques minutes remuer pour libérer l’amidon, puis servez vous de cette eau comme d’une lotion pour le visage. Conservez au frais 5 à 7 jours.

Pour embellir vos cheveux, rincer les avec l’eau de cuisson de riz ou l’eau de trempage.

Vous pouvez également vous en servir en masque avant shampoing, dans ce cas laisser agir de une à plusieurs heures et lavez vos cheveux comme à votre habitude.

→ Le riz contient beaucoup de fibres végétales qui stimulent les contractions musculaires intestinales et favorisent donc l’évacuation des selles dans le gros intestin.→ Le riz aide à rester mince ; il renferme beaucoup d’amidon mais peu de graisse. Il rassasie plus rapidement et plus longtemps que des aliments à faible teneur en amidon comme la viande par exemple.→ Le riz est une excellente alternative aux personnes sensibles au gluten car il n’en contient pas à la différence du blé, du seigle etc.→ Le riz aide à réduire le stress ; il contient du magnésium, substance anti-stress bien connue. 100 gr. de riz vous apporte 157 mg. de magnésium soit presque la moitié du besoin journalier recommandé.→ Le riz est un compagnon idéal si vous êtes sportif ; il est riches en hydrates de carbones complexes, en vitamines et en substances minérales, mais pauvre en graisse.