Transport Saint-Louis-Touba : Une grande affluence des clients mais pas de hausse des tarifs du transport

Il est dix heures à la gare routière de Saint-Louis en cette veille du Magal de Touba. Plusieurs voyageurs se ruent vers la pléthore de véhicules disponibles pour rallier la ville sainte de Touba. Des gros bus aux minibus Tata en passant par les véhicules « 7 placés », les cars « Ndiaga Ndiaye », les minicars et même les véhicules particuliers, bref c’est l’embarras du choix pour les talibés mourides qui souhaitent se rendre à Touba pour y prendre part au Magal de Sérigne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimou Rassoul. Mamadou Mbaye et Pape Ly Niang sont deux fervents talibés mourides qui ne ratent jamais ce rendez-vous du Magal de Saint-Louis.



Cette année encore, ils ont sacrifié à la tradition pour faire le déplacement. Trouvés sur le point de monter à bord d’un bus pour rallier la ville sainte, les deux pèlerins parlent de devoir à accomplir.



« Nous nous rendons à Touba pour aller répondre à l’appel de Sérigne Touba. Pour nous c’est en quelque sorte un pèlerinage que nous avons toujours effectué. Moi c’est depuis 1986 que je me rend à Touba pour les besoins du Magal. Et depuis lors, je ne suis resté une année sans y aller. C’est normal pour tout talibé qui se réclame mourides », a fait savoir l’un des voyageurs. Tous les deux talibés ne se sont pas plaints du tout quant à la question des tarifs du voyage.





« Aucune hausse n’a été constatée sur les tarifs. C’est vraiment abordable car c’est 3000 FCFA pour les bus, 2500 FCFA pour les minicars, 5000 FCFA pour les véhicules ‘7 places’ entre autres », a renseigné le second talibé. Pour eux, le rendez-vous de Touba constitue des moments de prières, de recueillement et de partage pour tous les pèlerins.





