"UBI TEY, JANG TEY" : L’IEF de Saint-Louis magnifie la contribution des Grands Domaines du Sénégal (vidéo)

L’Inspectrice de l’Éducation et de la Formation du département de Saint-Louis a salué, jeudi, les importants investissements consentis par les Grands Domaines du Sénégal (GDS) dans le secteur éducatif. Des actions que l’entreprise fruitière mène dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociétale d’Entreprise (RSE).



Mme Ndèye Selbé Badiane SARR s’exprimait, ce matin, en marge de la traditionnelle cérémonie de remise de fournitures scolaires et matériels didactiques que les GDS ont offerts à 13 établissements de sa zone. Pour cette initiative sociale tenue de manière symbolique à l’école de Mbarigo, une enveloppe de près de 3 millions de FCFA a été dégagée.



« Si nous avons obtenu, cette année, des résultats très satisfaisants dans le district de Ndiawdoune au CFEE comme au BFEM, c’est grâce aux différentes interventions des GDS », a-t-elle dit en évoquant le concours d’excellence et les compétitions en mathématiques qu’organise chaque année, l’agro-industriel créé en 2003.



Mme SARR satisfaite de la dotation qui, pour elle, contribue à matérialiser le concept "Ubi Tey, Jang Tey", exhorte les équipes pédagogiques des écoles bénéficiaires à redoubler d’efforts. « Toutes ces ressources doivent être traduites en résultats concrets », a déclaré l’inspectrice.



« C’est une action qui nous tient à cœur », rappelle Abdou Diagne SAMBE, le directeur des ressources Humaines des GDS. « C’est par l’éducation et la formation qu’on élève le niveau d’un pays », a-t-il expliqué. M. SAMBE a salué par ailleurs la collaboration fructueuse que son entreprise a su tisser avec la communauté éducative.



Au nom cette filiale de Compagnie Fruitière, il a souhaité une bonne rentrée académique aux écoles tout en réitérant l’engagement des GDS à promouvoir la science et l’excellence.



>>> Les impressions en vidéo ...