UGB : Ouverture d’une conférence sur la recherche en informatique et ses applications (vidéo)

L’Université Gaston Berger abrite la 9ème conférence sur la recherche en informatique et ses applications (CNRIA). Cette rencontre de 3 jours regroupe des chercheurs du monde universitaire, des professionnels de l'industrie des TIC et des acteurs du développement pour discuter des avancées récentes sur les sujets à la pointe dans le domaine de l'informatique et ses applications.



Le conclave sert de cadre d’échange d’idées, de proposition de solutions, de débat sur des défis identifiés et de partage des expériences entre chercheurs, professionnels et acteurs du développement. Il met en évidence les nouvelles tendances et avancées dans des sujets d'actualité dans le domaine de l'informatique et leurs applications pour le développement.



