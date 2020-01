UGB : la générosité intellectuelle du professeur Babacar KANTÉ offerte en exemple aux jeunes générations (vidéo)

L’édition 2020 des 72 heures de l’amicale des étudiants de l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques (SJP) bat son plein. Après un tournoi de football organisé, hier, une leçon inaugurale a été présentée, ce matin, par le professeur Babacar KANTÉ. Pionnier de cette unité de formation, le doyen a retracé devant une communauté fortement mobilisée, son cheminement de 1990.



Une occasion saisie pour rendre hommage à cet éminent et brillant juridique dont l’humilité, la constance et la générosité forcent l’admiration et le respect. Des valeurs offertes en exemple aux jeunes générations.



Dans sa communication, le doyen a insisté sur la nécessité d’adapter l’offre de formation aux exigences de l’heure. Il a par ailleurs souligné l’importance de la spécialisation en indiquant qu’elle doit nécessairement préparer la professionnalisation.