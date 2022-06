UGB : lancement d’un laboratoire sur les médias et les technologies numériques - vidéo

Le dispositif de recherche s’étoffe à l’Université Gaston berger de Saint-Louis. Un laboratoire pluridisciplinaire dénommé « Médias, Technologies, Information, Communication et Sociétés » (Lab-MéTICS) est mis sur orbite vendredi en présence du recteur Ousmane THIARE et d’une forte mobilisation de la communauté. La dynamique scientifique née des entrailles de l’Unité de Formation et de Recherche des Civilisations, Religions, Arts et Communication (UFR CRAC) va développer « la recherche sur les médias, les technologies numériques, l’information et la communication dans leurs rapports avec les sociétés contemporaines », a renseigné Mor FAYE, enseignant-chercheur et directeur du Lab-MéTICS. Avec ce nouveau laboratoire, l’opportunité est désormais offerte aux étudiants du CRAC de s’inscrire en doctorat.