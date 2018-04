UGB : le CROUS au chevet des étudiantes mères (vidéo)

Le service médico-social des étudiants du Centre Régional des œuvres universitaires de Saint- Louis (CROUS) a lancé, mardi, un programme de parrainage des enfants des étudiantes mères de l’Université Gaston Berger. Cet appui vise à accompagner ces dernières dans la prise en charge des enfants, afin d’éviter toute contrainte pouvant affecter leurs études.



Chaque enfant a été parrainé par une personne ressource, tenue de lui apporter son du soutien matériel et moral au besoin. Quarante 45 kits ont été distribués aux enfants. Ces dons leur permettront d’améliorer la nutrition et de l’hygiène corporelle. Par ailleurs, 45 toges leur ont été remises en marge de cette cérémonie par le directeur CROUS Ibrahima DIAO.



Ce dernier a réaffirmé l’engagement du CROUS à soutenir les étudiantes mères dans leur hébergement, en indiquant la prise en charge des enfants au niveau de la crèche sera renforcée. « Vous pouvez compter sur l’assistance totale du CROUS », a-t-il ajouté. ML. DIAO renseigne en outre que « des efforts seront consentis dans la restauration, la prise en charge médicale et le transport des bébés »



Il faut noter que le lancement de ce programme a bénéficié du concours de l’association WASANAR, Marie Stopes International, l’amicale des femmes du CROUS, l’AEDU et de la CEJED.



>>> Suivez le film de la cérémonie et les réactions des parties prenantes ...