UGB : le CROUS remet des équipements sportifs à la COMSOC (vidéo)

Des mains de son directeur Papa Ibrahima FAYE, le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) a offert, mardi, un important lot d’équipements sportifs d'une valeur de plus d'un millions de francs CFA à la Commission Sociale des étudiants de Saint-Louis (COMSOC).



Cette remise fait suite à une demandée exprimée par les étudiants au cours d’une audience avec le DG du CROUS.



Paul Ngagne SARR, le SG de la COMSOC a adressé de vifs remerciements à la direction du CROUS, en faisant part de la volonté de sa structure de nouer collaboration « franche et transparente » avec le centre.



« L’UGB n’a pas besoin de disputes. Nous devons resserrer les rangs et travailler la main dans la main pour que l’UGB puisse encore porter son étendard d’excellence », a-t-il dit.



Papa Ibrahima FAYE a invité les pensionnaires à faire bon usage du matériel, en soulignant les vertus sociales du sport qui, dit-il, « permettent de raffermir les liens entre étudiants ». Il a réitéré la détermination de son service à mettre ces derniers dans d’excellentes conditions d’étude, en saluant l’ouverture et la disponibilité dont la COMSOC fait montre.





