« Ubi téy, Jang téy » : GANDON veut matérialiser le concept (vidéo)

La Commune de GANDON a remis, mardi, des fournitures et du matériel didactique à l’ensemble des établissements scolaires, préscolaires et les daaras établis sur le périmètre communal. Des désinfectants et du dispositif d’entretien ont été également offerts à l’Union des comités de gestion des écoles.



Une enveloppe de 13 millions 500 milles francs CFA, votée par le conseil municipal, a été mobilisée au profit de la communauté éducative, et ce, dans l’optique de matérialiser au plan local le concept « Ubi téy, Jang téy ».



« Nous voulons soutenir les parents de la Commune. Nous voulons que les charges de la scolarisation soient allégées et que les élèves soient prêts à rejoindre les classes », a expliqué l’adjoint au maire Khalidou BA qui prédisait la cérémonie.

Avec cette dotation, la municipalité compte lutter contre les déperditions scolaires et renforcer, en même temps, le bon déroulement des enseignements apprentissages.



« Il est inconcevable qu’un élève brillant, intelligent soit découragé par le simple manque de fournitures », a-t-il ajouté.



Après la remise, l’équipe municipale prévoit d’effectuer, ce jeudi, une visite auprès des établissements pour contester l’effectivité du concept « Ubi téy, Jang téy ».



