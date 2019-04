Un étudiant ghanéen crée un moteur de recherche prêt à rivaliser avec YouTube et Google

Un jeune ghanéen âgé de 19 ans et étudiant à l’Université du Ghana, a construit un nouveau moteur de recherche capable de rivaliser avec Google et Youtube.



Gabriel Opare, étudiant en sociologie, a créé un nouveau moteur de recherche nommé Mudclo qui « défiera YouTube ». Gratuit pour les vidéos, Mudclo recherche et transmet des vidéos depuis différents endroits sur Internet tout en étant à un seul endroit.



« Je crois que mon entreprise est assez bonne et qu’elle peut s’élargir globalement. YouTube est un site Web d’hébergement vidéo, alors que Mudclo combine le pouvoir de YouTube et de deux autres sites d’hébergement vidéo », a déclaré Gabriel.



Les recherches les plus populaires de Mudclo incluent les publicités, les vidéos musicales et les contenus amateurs. L’étudiant avoue s’être inspiré d’autres ghanéens, motivé et désireux de créer des entreprises à un jeune âge dans un continent où les possibilités sont limitées et le chômage est accentué.



Mudclo a déjà attiré l’attention de plusieurs grandes entreprises mondiales, y compris des sites d’hébergement vidéo plus établis bien qu’il y ait encore du travail à faire pour améliorer les fonctionnalités et l’interface qu’il offre aux utilisateurs.



« Tous les entrepreneurs estiment qu’il y a un sentiment de satisfaction que l’on ressent après avoir créé un produit ou un service qui sera effectivement important pour le monde« , a témoigné le jeune homme.



Andrea Benie (stagiaire)



source: infosdaccra.com