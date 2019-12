Université Gaston Berger : les alumni reconnaissants (vidéo)

Le recteur de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a magnifié, samedi, les importances initiatives des alumni au profit de leur alma mater. « Des actions concrètes ont été posées par les anciens », a renseigné Ousmane THIARÉ qui présidait l’ouverture officielle de la semaine de l’étudiant. « Wasanar a un grand rôle à jouer dans l’insertion des actuels étudiants. Dans ce sens, nous avons beaucoup de projets sur lesquels nous travaillons », a-t-il ajouté.



Les alumni ambitionnent en effet de soutenir la politique d’hébergement de l’institution universitaire en construisant des logements dénommés « Keur Wasanar ». Ils prévoient également de « participer à l’insertion » et de « soutenir de manière conséquente à la fondation de l’UGB », assure Ababacar NDAO, le coordonnateur de la cellule Nord des diplômés de l’UGB. Ces derniers ont, dans la foulée, offert une quarantaine de bourses à leurs jeunes sœurs et frères. De quoi raviver la joie du secrétaire général de la Commission sociale des Étudiants (COMSOC) qui invite les autres produits du Temple de Sanar à s’inspirer de cette expression de générosité.



La journée de l’alumni a coïncidé cette année avec la semaine de l’étudiant. La communauté vivra, à cette occasion, une grande convergence sociale et culturelle. Le Centre Régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) conscient de l’importance de cette communion, s’engage à jouer sa partition.