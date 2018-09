VACANCES CITOYENNES : Pape Gorgui NDONG lance des travaux d’endiguement à Khar YALLA (vidéo)

Une session déroulée au sein du CRE de Saint-Louis, appuyée par le Mary Teuw NIANE, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Un de don de sang a été également organisé en marge de ce programme.



L’endiguement initié par conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis dans le cadre des vacances citoyennes, va bénéficier de la participation d’éléments de la Croix-Rouge, des scouts et des éclaireurs, etc. Le ministère de la jeunesse, convaincu de l’importance de cette dynamique, a mis à la disposition des bénévoles, des pelles, des sacs et du sable. Elle devra permettre, à terme, aux sinistrés de la langue de Barbarie recasés dans des tentes sur un site inondable situé à l’entrée de BANGO, de se protéger d’une mare artificielle provoquée par les dernières pluies.



Il faut dire que ces eaux stagnantes qui se sont mélangées avec d’autres, usées et souillées, servent de lieu de prolifération pour les moustiques. Ce qui constitue un véritable problème de santé publique pour les sinistrés.



Quarante jeunes membres des mouvements engagés seront déployés sur le terrain, chaque jour jusqu’au terme des travaux, renseigne Fara NDIAYE, le président du conseil régional de la jeunesse.



