Vidéo - Des dons de fournitures solaires offerts à 6 écoles associées à la FIDEI

C’est une règle à laquelle l’association FIDEI ne se déroge plus à la veille de l’ouverture des classes. Ce matin, d’importants lots de fournitures, de matériels didactiques ont été remis à des représentants de l’école Cheikh Touré, d’Alfred Dodds, de la maternelle FIDEI, d’Oumar Syr DIAGNE (Eaux-Claires), de Gabriel Deshayes de Richard Toll et d’Oumar Basse SALL de DAGANA. Une enveloppe de 2 millions 6 mille francs CFA dégagée pour le bon démarrage des enseignements apprentissages dans les institutions scolaires associées à l’organisation humanité. Cheikh TOURE bénéficiera par ailleurs d’un appui en blouses avec la maternelle que l’association a construite à NDAR TOUTE. Dans cet établissement, plus d’une dizaine de cas sociaux seront pris en charge par la FIDEI.