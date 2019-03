Visite de Serigne Mbaye Sy Mansour à Mpal, ce matin : Mame Maoda rencontre Mame Rawane !

Le Khalif général des Tidianes a rendu visite à la famille de Mame Rawane Ngom à Mpal, ce matin, appris NdarInfo.com Il a été accueilli chaleureusement par le Khalife de Mpal Baye Serigne Lamine Ngom. Une rencontre qui rappelle la beauté des rapports que Mame Maodo Sy (rta) entretenait avec son mouqadam, Mame Rawane Ngom.



Serigne Mbaye Sy Mansour a profité de son séjour dans la cité religieuse pour s'entretenir avec Baye Alioune Gaye dit '' Baye Allo'', un homme de Dieu, un des sages de Mpal ayant plus de 110 ans à son actif par la gràce de Dieu.



La complicité remarquable spirituelle et fraternelle entre Serigne Mame Maodo et le saint de Mpal ont été magnifiée en marge de cette visite empreinte d'émotions. En l'endroit de ce dernier, le père Serigne Babacar Sy disait : "Rawane Rawnaleen ''.



