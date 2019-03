Voici ce qui arrive à votre corps quand vous mangez du gingembre tous les jours...

Le gingembre pourrait bientôt devenir votre nouvel atout bien-être. Voici 9 bienfaits du gingembre qui devraient vous donner envie de vous y mettre quotidiennement :

1. Une source de gingerol

Le gingerol est un puissant anti-oxydant et anti-inflammatoire. Le gingembre peut ainsi aider votre corps à évacuer naturellement les toxines et vous aider à combattre les petits virus.

2. Anti-nausée

Il ne suffit qu'1 à 1,5g de gingembre pour vous permettre de vous débarrasser de vos nausées, quelles qu'elles soient : liées à une grossesse, à la chimiothérapie, etc.

3. Anti-douleurs musculaires

Si vous souffrez de douleurs musculaires régulièrement, nous vous conseillons de consommer quotidiennement du gingembre, à terme, vous devriez vous en débarrasser ou du moins les réduire de manière significative.

4. Bon contre l'arthrite

Comme pour les douleurs musculaires, le gingembre est bon contre l'arthrite. Vous pourrez ainsi vous passer des anti-douleurs.

5. Efficace contre le diabète

Si vous êtes atteint(e) de diabète de type 2, le gingembre peut être votre meilleur allié pour lutter contre les problèmes de santé cardiaque. Il peut également vous aider à réguler le taux de sucre dans votre sang.

6. Bon digestif

Le gingembre peut vous aider à mieux digérer et vous éviter les ballonnements sans avoir besoin de médicaments.

7. Un allié pour les règles

Les femmes souffrant de douleurs menstruelles remercieront le gingembre. Un gramme de gingembre pendant les trois premiers jours de vos règle vous évitera les douleurs. Il remplace ainsi l'ibuprofène.

8. Anti-cholestérol

Le gingembre peut vous aider à faire baisser votre taux de cholestérol.

9. Un allié contre le cancer

En consommant 2 grammes de gingembre chaque jour, vous réduisez considérablement les chances d'être atteint d'un cancer, notamment du côlon.



ohmymag.com