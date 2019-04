Wendy Okolo, première femme africaine à obtenir un doctorat en génie aérospatial

Âgée de 30 ans, la jeune femme nigériane est devenue la première femme noire à obtenir un doctorat en génie aérospatial. Elle a entrepris sa carrière à la NASA, l’agence américaine chargée du programme spatial civil et de la recherche aéronautique et aérospatiale.



Wendy a obtenue son baccalauréat et son doctorat à l’Université du Texas à Arlington en 2010 et 2015 respectivement. Okolo n’avait que 26 ans quand elle est devenue la première femme noire à obtenir un doctorat en génie aérospatial de l’Université du Texas à Arlington. Mais déjà bien avant, elle faisait parler d’elle. Au cours de ses études de premier cycle, elle faisait partie de la African Student Society de l’Université du Texas à Arlington. Elle était également présidente de la société des femmes ingénieurs de l’université.



Par le biais de son compte Linkedin, elle a effectué un stage chez Lockheed Martin, où elle a travaillé sur la sonde spatiale Orion de la NASA. Elle a d’abord travaillé dans le bureau de gestion des exigences en ingénierie des systèmes puis avec l’équipe Mécanismes de Hatch en ingénierie mécanique. Après l’obtention de son diplôme, Okolo a occupé un poste de chercheur d’été de 2010 à 2012 au sein de la branche Conception et analyse des contrôles du laboratoire de recherche de la Force aérienne, à la base aérienne Wright Patterson.