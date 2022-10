​Accès à l’eau potable : un mini forage inauguré à l’école de Ndeugueut – vidéo

L’ouvrage réceptionné hier en présence des autorités éducatives du département, d’élus de la Commune de Gandiol et de représentants de services techniques déconcentrés, est le fruit d’une collaboration entre Valmont, le Partenariat, Delta Irrigation et le Sicoval. Elle découle d’une expression de besoin de la municipalité auprès du Partenariat qui a pu mettre en profil la responsabilité sociétale d’Entreprise de Valmont. D’une capacité de 12.000 litres, le dispositif d’une vingtaine de millions FCFA, est doté d’un système de traitement par ultraviolet. Au-delà d’assurer la disponibilité de l’eau pour cette école, il va permettre d’étancher la soif de près de 9 habitants de Ndeugueut et de ses environs.