Agression d’un agent du CROUS à l’UGB : les étudiants de la COM-SOC présentent leurs excuses

L’affaire avait choqué l’opinion. L’agression d’un agent du CROUS de l’UGB, captée en vidéo et largement relayée sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, les membres de la Commission Sociale (COM-SOC) de l’université ont publié une lettre d’excuses officielles, exprimant leur regret profond et leur désolidarisation de toute forme de violence.



« Nous tenons à vous exprimer nos francs regrets et implorons votre pardon », écrivent-ils, dans une lettre envoyée à la Rédaction.



La COM-SOC affirme n’avoir jamais souhaité que la situation prenne une telle tournure, et souligne que ses membres n’avaient aucune intention de confrontation, encore moins à l’égard de M. Diaw, victime de l’agression.



Dans ce message adressé à la communauté universitaire, les étudiants rappellent leur attachement au climat social du campus, et appellent à l’unité entre PERS, PATS et étudiants.



L’affaire est désormais entre les mains de la justice. Le verdict est attendu ce jeudi 19 juin 2025 au tribunal de Saint-Louis. Le sort judiciaire des auteurs présumés de l’agression reste en suspens.