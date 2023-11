​Appui scolaire : les Fermes de la Téranga offrent un lot d’ordinateurs à l’école de Gnith

Les Fermes de la Téranga ont remis, jeudi, 15 ordinateurs portables à l’école élémentaire de Gnith. La dotation s’inscrit dans le cadre du programme de Responsabilité sociale d’Entreprise (Rse) mis en œuvre au profit des communautés environnantes.



« Cette contribution est un message d’encouragement et d’incitation à l’abnégation et à la persévérance », a déclaré, la responsable Rse et des Relations extérieures des FT, Fatimata KA à l’occasion d’une cérémonie marquée par la forte présence des parents.



« Il y a, peut-être, parmi vous le futur président de la République, des ministres ou des avocats », a-t-elle ajouté. « La semaine dernière, nous étions en mission ici avec nos partenaires en compagnie de notre directeur des opérations qui facilite ces types d’initiatives solidaires », a indiqué Mme KA qui fait part de la décision des FT de mettre en place une bibliothèque au sein de l’établissement.



Le directeur de l’école a magnifié une action qui renforce « la qualité des enseignements-apprentissages ». « Il va permettre d’initier les élèves aux techniques de l’information », a déclaré Amadou Lamine KA. Au nom de la communauté éducative de Gnith, il a adressé de vifs remerciements aux Fermes de la Téranga.