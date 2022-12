​Après ses prouesses au CAMES 2022 : l’UGB honore ses lauréats – vidéo

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis savoure la réussite de ses candidats de la 44e Session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES) 2022. L’institution universitaire s’est, en effet, distinguée avec un taux de succès de 75 %. En effet, vingt et un (21) signent leur admission aux différents grades. L’UGB, attachée à la qualité de ses enseignements, a mis en place un dispositif d’encadrement et d’accompagnement des dossiers de candidatures. Cette entité travaille à conformer les soumissions aux normes du CAMES. Dormais, quatre (04) nouveaux Professeurs Titulaires (PT), sept (07) Maîtres de Conférences (MC) et dix (10) Maîtres-assistants (MA), vont étoffer les amphithéâtres.