​CFEE 2019 : l’académie de Saint-Louis enregistre un taux de 58,99%

La commission spéciale chargée de l'examen du CFEE pour la session 2019 à l'Académie de Saint-Louis a livré les résultats de ce 1er examen de l'élémentaire.



Sur un total de 18202 candidats, 10.538 ont obtenu leur parchemin soit 58,99%. Saint-Louis département enregistre un taux de 61,24%, la commune : 52,71%. Dagana obtient 58,23%, Pété : 59,22% et Podor 64,51%. L’académie de Saint-Louis totalise 58,99%.



L'inspecteur d'académie Boubacar SOW qui faisait le point et a félicité toutes les Inspections de l’Éducation et de la Formation de cette performance. Il a toutefois demandé à ceux qui n'ont pas obtenu les résultats escomptés d’en déceler les causes. Même réaction du côté du président de l'Association des parents d'élèves qui magnifie cette prouesse tout en invitant les la communauté éducative à redoubler d’effort.



NDARINFO.COM