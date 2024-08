​CROUS - UGB : Adama MBAYE, le nouveau SG du STESU, investi dans ses fonctions

Le nouveau secrétaire général du Syndicat des Travailleurs des Établissements Scolaires et Universitaires (STESU) section Centre régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) a été installé dans ses fonctions vendredi devant le SG national NDIAYE Birima NDIAYE et des membres du bureau.



Adama MBAYE s’est réjoui du choix porté sur personne par ses camarades et savoir avoir mesuré la grandeur de la tâche qui lui est confiée. « Je m’engage à être le serviteur du personnel et à œuvrer pour son épanouissement professionnel », a-t-il dit devant le directeur du Crous Babacar DIOP et des représentants du rectorat.



« J’ai pleine conscience de la complexité de la mission. Je m’impliquerai pleinement pour atteinte les objectifs », a-t-il ajouté. Adama MBAYE a profité de l'occasion pour plaider en faveur des temporaires ayant polarisé de longues années au sein du CROUS sans avoir droit à des contrats d’embauche.



« Cette situation est inacceptable. J’invite le directeur Babacar DIOP à se pencher sur cette lancinante question et à y apporter une solution définitive. Il est inadmissible qu’une personne reste plus de 10 ans sous le régime d’employer journalier dans ce service », a-t-il plaidé.