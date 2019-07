​Centre Keur Mame Fatim Konté : cérémonie de remise des diplômes, ce 13 juillet 2019

Le centre d’éducation et de promotion sociale Keur Mame Fatim Konté célèbre ses sorties des années 2016, 2017 et 2018 le 13 juillet 2019 aux hlm sur l’avenue Rawane Ngom à travers une cérémonie de remise des diplômes, note un communiqué reçu à NDARINFO.



L’évènement sera précédé des journées portes ouvertes du 11 au 13 juillet avec en prime des coiffures gratuites le samedi 13 juillet de 8h à 13h00.



Monsieur Ahmed Fall Baraya républicain et homme engagé pour le développement de Saint-Louis en général et de la jeunesse en particulier est le parrain de cette importante communion à laquelle plusieurs autorités politiques, administratives et coutumières prendront part.



La population de Saint-Louis est invitée à venir massivement découvrir l’expertise et le savoir-faire qu’enseigne ce prestigieux centre.



