​Critique littéraire : l'appel du CERCLA à "sortir des chantiers battus" (vidéo)

Les rideaux se sont ouverts sur l'édition 2023 du colloque international organisé par laboratoire du Centre de Recherches sur la Critique Littéraire Africaine (CERCLA) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette année, une trentaine de chercheurs venus de 13 pays vont plancher sur la thématique : " La littérature africane à l'épreuve des récits de filiation : l'autofiliation et le récit transpersonnel". Le professeur Babou DIONE, président du comité d'organisation de ce conclave scientifique de deux jours, a évoqué la nécessité de "sortir des chantiers battus" et de provoquer de nouvelles dynamiques dans le domaine de la critique littérature. " La pratique de l'autofiction et du récit autotranspersonnel a toujours été appliquée à la littérature française. Il est temps de l'intégrer dans la littérature africaine ", a-t-il estimé. " C'est l'engagement que nous avons pris et que nous sommes en train de concrétiser aujourd'hui ", a ajouté M.DIONE.