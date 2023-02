​Culture de l’excellence : les anciens stagiaires et étudiants au Japon s’impliquent (vidéo)

L'Amicale des anciens stagiaires et étudiants sénégalais au Japon (ASEJ) a tenu samedi son assemblée générale à Saint-Louis en présence d’autorités éducatives, d’élèves et d’étudiants. Les membres de cette organisation forte de 5 mille adhérents veulent "démultiplier les connaissances acquises durant nos séjours de formation" dans l’archipel nippon. Ils s’agissent d’études universitaires ou de renforcement de capacités de travailleurs dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la santé et de l’agriculture. Le renouvellement a été une occasion de procéder à des expositions scientifiques et de démonstrations mathématiques au bénéfice des apprenants.