​DJUMA MOURIDE NDAR : les travaux de rénovation lancés

La pose de la première pierre des travaux de réhabilitation et d’extension de la mosquée mouride et de la maison Keur Serigne Touba de Saint-Louis a été faite lundi en présence de Serigne Bassirou Abdou Khadre MBACKÉ, porteur d’un message le du Khalif Général des Mourides Serigne Mountakha MBACKÉ.



À cette occasion, l’historique de la mosquée dont la construction a été lancée par Serigne Abdoul Ahad MBACKÉ, en présence de Serigne Ahmet DIAKHATÉ, Mor SOURANG et de l’homme d’affaires lougatois Djily MBAYE a été rappelé. Les disciples ont été invités à s’engager pleinement en faveur de la concrétisation de ce projet cher au Khalif.



​Serigne Bassirou Abdou Khadre MBACKÉ a exhorté les talibés à renforcer leur union et leur entête, en exprimant sa satisfaction devant les engagements et la détermination affichée pris par les responsables du comité de gestion supervisé par le représentant du Khalif à Ndar Serigne Hamidoune MBACKÉ.