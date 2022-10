​Écoles délabrées de Saint-Louis : "Senegaal bi ñu bëgg" lance un cri du cœur – vidéo

Le coordonnateur local de la plateforme « Avenir : Senegaal bi ñu bëgg » ne cache pas son amertume devant la vétusté de plusieurs écoles de Saint-Louis. Oumar SECK évoque « un péril pour l’éducation » et regrette l’inertie de l’Etat et de la Commune devant cette situation. « Les élèves sont en danger », a-t-il soutenu après une immersion dans le décor chaotique de l’élémentaire Saer SEYE et de Khayar MBENGUE. « Des symboles s’affaissent. L’école est un des piliers du patrimoine de la ville », a-t-il soutenu. Il a évoqué les difficultés qu’engendre l’indisponibilité de certains établissements et les contraintes qu’elles occasionnent pour les apprenants et les corps enseignant. « Les élèves sont obligés de se soumettre à des permutations. Cela détériore gravement la qualité des enseignements », constate M. SECK.