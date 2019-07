​FÊTE DE L’EXCELLENCE : Plus d’une centaine d’élèves primés par les GDS (vidéo)

L’édition 2019 de la fête de l’excellence des Grands Domaines du Sénégal (GDS) a été célébrée, samedi, en présence d’autorités de la région dont l’adjoint au gouverneur, chargé des affaires administratives et le maire de la Commune de GANDON. Khoudia MBAYE a exprimé sa vive joie de prendre à cette communion pédagogique en saluant l’implication distinguée de l’entreprise dans la promotion de l’excellence éducative.



Cette année, les meilleurs élèves de 13 établissements de la zone ( 103 écoliers) ont été primés devant leurs parents. En plus de fournitures scolaires, des enveloppes financières ont été remises à celles et ceux qui se sont distingués à travers les concours organisés en collaboration avec l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Saint-Louis.



L’édile a magnifié l’intégration de l’aspect genre dans cette compétition pédagogique qui propose désormais aux filles des prix en mathématiques.



« Les GDS créent une pépinière de talents et d’enfants qui produisent de l’excellence et sont des facteurs de développement », a-t-elle dit, en insistant sur la nécessité de former des ressources humaines de qualité aptes à porter la relève.



L’IEF a loué le partenariat agissant que l’entreprise fruitière a su bâtir avec son institution dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise (RSE).



« Les actions structurantes que mènent les GDS dans le domaine de l’éducation attestent de l’importance qu’ils accordent à la culture de l’excellence », a-t-elle indiqué.



Pour elle, l’organisation de « Miss Mathématiques », dénote du souci des GDS de se conformer aux orientations du ministère de l’Éducation ». Ce dernier s’est engagé depuis quelques années à favoriser la transparence, l’équité et la qualité dans les enseignements apprentissages.



« Vous suscitez l’émulation chez les élèves », a conclu Mme SARR.



>>> Les réactions en vidéo ...